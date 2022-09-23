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Продовження Ліги націй: хто грає та де дивитися матчі 23 вересня

Фото: Роберто Манчіні готовий до протистояння з Англією (facebook.com/NazionaleCalcio)
Автор: Антон Федорців

Сімома матчами в чотирьох дивізіонах продовжиться у п'ятницю 5-й тур Ліги націй УЄФА 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Розпочнеться ігровий день о 19:00 в Тбілісі та Таллінні. Там збірні Грузії та Естонії приймуть національні команди Північної Македонії та Мальти відповідно. Перемоги господарів забезпечать їм підвищення у класі.

Натомість о 21:45 відбудеться центральний матч вечора. На знаменитій арені "Джузеппе Меацца" в Мілані збірна Італії зустрінеться зі збірною Англії. У паралельному матчі квартету A3 німці проекзаменують вдома Угорщину.

Також відбудуться два матчі в Дивізіоні B. Боснійці вдома приймуть сусідів із Чорногорії, а до збірної Фінляндії завітала національна команда Румунії. Окрім того, збірна Болгарії зустрінеться з Гібралтаром у групі C4.

Після виходу з телевізійного ринку "Медіа Групи Україна" права на трансляцію матчів Ліги націй перейшли до сервісу MEGOGO. Платформа покаже всі поєдинки в прямому ефірі за винятком двобої болгар і гібралтарців.

Перелік матчів п'ятниці в 5-му турі Ліги націй:

  • Грузія – Північна Македонія, 19:00
  • Естонія – Мальта, 19:00
  • Італія – Англія, 21:45
  • Німеччина – Угорщина, 21:45
  • Боснія і Герцеговина – Чорногорія, 21:45
  • Фінляндія – Румунія, 21:45
  • Болгарія – Гібралтар, 21:45

Нагадаємо, що українська збірна зазнала розгрому від Шотландії в Глазго.

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