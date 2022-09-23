Продовження Ліги націй: хто грає та де дивитися матчі 23 вересня

Сімома матчами в чотирьох дивізіонах продовжиться у п'ятницю 5-й тур Ліги націй УЄФА 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Розпочнеться ігровий день о 19:00 в Тбілісі та Таллінні. Там збірні Грузії та Естонії приймуть національні команди Північної Македонії та Мальти відповідно. Перемоги господарів забезпечать їм підвищення у класі.

Натомість о 21:45 відбудеться центральний матч вечора. На знаменитій арені "Джузеппе Меацца" в Мілані збірна Італії зустрінеться зі збірною Англії. У паралельному матчі квартету A3 німці проекзаменують вдома Угорщину.

Також відбудуться два матчі в Дивізіоні B. Боснійці вдома приймуть сусідів із Чорногорії, а до збірної Фінляндії завітала національна команда Румунії. Окрім того, збірна Болгарії зустрінеться з Гібралтаром у групі C4.

Після виходу з телевізійного ринку "Медіа Групи Україна" права на трансляцію матчів Ліги націй перейшли до сервісу MEGOGO. Платформа покаже всі поєдинки в прямому ефірі за винятком двобої болгар і гібралтарців.

Перелік матчів п'ятниці в 5-му турі Ліги націй: