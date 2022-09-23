Продолжение Лиги наций: кто играет и где смотреть матчи 23 сентября

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Начнется игровой день в 19:00 в Тбилиси и Таллинне. Там сборные Грузии и Эстонии примут национальные команды Северной Македонии и Мальты соответственно. Победы хозяев обеспечат им повышение в классе.

В свою очередь в 21:45 состоится центральный матч вечера. На знаменитой арене "Джузеппе Меацца" в Милане сборная Италии встретится со сборной Англии. В параллельном матче квартета A3 немцы проэкзаменуют дома Венгрию.

Также состоятся два матча в Дивизионе B. Боснийцы дома примут соседей из Черногории, а к сборной Финляндии пожаловала национальная команда Румынии. Кроме того, сборная Болгарии встретится с Гибралтаром в группе C4.

После ухода с телевизионного рынка "Медиа Группы Украина" права на трансляцию матчей Лиги наций перешли к сервису MEGOGO. Платформа покажет все поединки в прямом эфире, за исключением поединка болгар и гибралтарцев.

Список матчей пятницы в 5-м туре Лиги наций: