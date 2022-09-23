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Продолжение Лиги наций: кто играет и где смотреть матчи 23 сентября

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Европа, Пятница 23 сентября 2022 14:30
Продолжение Лиги наций: кто играет и где смотреть матчи 23 сентября Фото: Роберто Манчини готов к противостоянию с Англией (facebook.com/NazionaleCalcio)
Автор: Антон Федорцив

Семью матчами в четырех дивизионах продолжится в пятницу 5-й тур Лиги наций УЕФА 2022/23.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Начнется игровой день в 19:00 в Тбилиси и Таллинне. Там сборные Грузии и Эстонии примут национальные команды Северной Македонии и Мальты соответственно. Победы хозяев обеспечат им повышение в классе.

В свою очередь в 21:45 состоится центральный матч вечера. На знаменитой арене "Джузеппе Меацца" в Милане сборная Италии встретится со сборной Англии. В параллельном матче квартета A3 немцы проэкзаменуют дома Венгрию.

Также состоятся два матча в Дивизионе B. Боснийцы дома примут соседей из Черногории, а к сборной Финляндии пожаловала национальная команда Румынии. Кроме того, сборная Болгарии встретится с Гибралтаром в группе C4.

После ухода с телевизионного рынка "Медиа Группы Украина" права на трансляцию матчей Лиги наций перешли к сервису MEGOGO. Платформа покажет все поединки в прямом эфире, за исключением поединка болгар и гибралтарцев.

Список матчей пятницы в 5-м туре Лиги наций:

  • Грузия – Северная Македония, 19:00
  • Эстония – Мальта, 19:00
  • Италия – Англия, 21:45
  • Германия – Венгрия, 21:45
  • Босния и Герцеговина – Черногория, 21:45
  • Финляндия – Румыния, 21:45
  • Болгария – Гибралтар, 21:45

Продолжение Лиги наций: кто играет и где смотреть матчи 23 сентября

Напомним, что украинская сборная потерпела разгром от Шотландии в Глазго.

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