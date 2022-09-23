Продолжение Лиги наций: кто играет и где смотреть матчи 23 сентября
Семью матчами в четырех дивизионах продолжится в пятницу 5-й тур Лиги наций УЕФА 2022/23.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Начнется игровой день в 19:00 в Тбилиси и Таллинне. Там сборные Грузии и Эстонии примут национальные команды Северной Македонии и Мальты соответственно. Победы хозяев обеспечат им повышение в классе.
В свою очередь в 21:45 состоится центральный матч вечера. На знаменитой арене "Джузеппе Меацца" в Милане сборная Италии встретится со сборной Англии. В параллельном матче квартета A3 немцы проэкзаменуют дома Венгрию.
Также состоятся два матча в Дивизионе B. Боснийцы дома примут соседей из Черногории, а к сборной Финляндии пожаловала национальная команда Румынии. Кроме того, сборная Болгарии встретится с Гибралтаром в группе C4.
После ухода с телевизионного рынка "Медиа Группы Украина" права на трансляцию матчей Лиги наций перешли к сервису MEGOGO. Платформа покажет все поединки в прямом эфире, за исключением поединка болгар и гибралтарцев.
Список матчей пятницы в 5-м туре Лиги наций:
- Грузия – Северная Македония, 19:00
- Эстония – Мальта, 19:00
- Италия – Англия, 21:45
- Германия – Венгрия, 21:45
- Босния и Герцеговина – Черногория, 21:45
- Финляндия – Румыния, 21:45
- Болгария – Гибралтар, 21:45
Напомним, что украинская сборная потерпела разгром от Шотландии в Глазго.
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