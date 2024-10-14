Продовження Ліги націй 14 жовтня: повний розклад матчів понеділка

Четвертий тур сезону 2024/25 Ліги націй УЄФА продовжиться десятком матчів у різних куточках Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Відкриватимуть тур на Кавказі о 19-й годині за київським часом. Збірна Грузії в цей час розпочне матч проти Албанії, а національна команда Азербайджану прийме Словаччину.

Ще вісім поєдинків відбудуться о 21:45. На статус центрального протистояння претендують два матчі Дивізіону A – збірна Франції зустрінеться з Бельгією, а Німеччина прийме національну команду Нідерландів. Окрім того, збірна Боснії і Герцеговини протистоятиме Угорщині, а національна команда Італії проекзаменує Ізраїль.

Збірна Ісландії прийме Туреччину, а національна команда Чорногорії гостюватиме в Уельсі. Паралельно з матчем збірної України проти Чехії також розпочнеться поєдинок Естонії проти національної команди Швеції.

Офіційний транслятор на території України – медіасервіс MEGOGO – покаже всі поєдинки. Перегляд буде доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт". Безкоштовно в цифровому мовленні T2 телеканали "Суспільне" (регіональні) та "MEGOGO Спорт" покажуть матч команди Сергія Реброва.

Перелік матчів понеділка в 4-му турі Ліги націй 2024/25: