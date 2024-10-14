Продолжение Лиги наций 14 октября: полное расписание матчей понедельника

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Открывать тур будут на Кавказе в 19 часов по киевскому времени. Сборная Грузии в это время начнет матч против Албании, а национальная команда Азербайджана примет Словакию.

Еще восемь поединков состоятся в 21:45. На статус центрального противостояния претендуют два матча Дивизиона A – сборная Франции встретится с Бельгией, а Германия примет национальную команду Нидерландов. Кроме того, сборная Боснии и Герцеговины будет противостоять Венгрии, а национальная команда Италии проэкзаменует Израиль.

Сборная Исландии примет Турцию, а национальная команда Черногории будет гостить в Уэльсе. Параллельно с матчем сборной Украины против Чехии начнется поединок Эстонии против национальной команды Швеции.

Официальный транслятор на территории Украины – медиасервис MEGOGO – покажет все поединки. Просмотр будет доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт". Бесплатно в цифровом вещании T2 телеканалы "Суспильне" (региональные) и "MEGOGO Спорт" покажут матч команды Сергея Реброва.

Список матчей понедельника в 4-м туре Лиги наций 2024/25: