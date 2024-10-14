Продолжение Лиги наций 14 октября: полное расписание матчей понедельника
Четвертый тур сезона 2024/25 Лиги наций УЕФА продолжится десятком матчей в разных уголках Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Открывать тур будут на Кавказе в 19 часов по киевскому времени. Сборная Грузии в это время начнет матч против Албании, а национальная команда Азербайджана примет Словакию.
Еще восемь поединков состоятся в 21:45. На статус центрального противостояния претендуют два матча Дивизиона A – сборная Франции встретится с Бельгией, а Германия примет национальную команду Нидерландов. Кроме того, сборная Боснии и Герцеговины будет противостоять Венгрии, а национальная команда Италии проэкзаменует Израиль.
Сборная Исландии примет Турцию, а национальная команда Черногории будет гостить в Уэльсе. Параллельно с матчем сборной Украины против Чехии начнется поединок Эстонии против национальной команды Швеции.
Официальный транслятор на территории Украины – медиасервис MEGOGO – покажет все поединки. Просмотр будет доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт". Бесплатно в цифровом вещании T2 телеканалы "Суспильне" (региональные) и "MEGOGO Спорт" покажут матч команды Сергея Реброва.
Список матчей понедельника в 4-м туре Лиги наций 2024/25:
- Грузия – Албания, 19:00
- Азербайджан – Словакия, 19:00
- Бельгия – Франция, 21:45
- Босния и Герцеговина – Венгрия, 21:45
- Италия – Израиль, 21:45
- Германия – Нидерланды, 21:45
- Исландия – Турция, 21:45
- Уэльс – Черногория, 21:45
- Украина – Чехия, 21:45
- Эстония – Швеция, 21:45
К слову, ранее подготовили анонс поединка Украины и Чехии в Лиге наций.
Напомним, накануне Петраков уволен из сборной Армении после поражения Северной Македонии.
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