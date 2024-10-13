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Продовження Ліги націй 13 жовтня: повний розклад матчів неділі

Неділя 13 жовтня 2024 12:44
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Продовження Ліги націй 13 жовтня: повний розклад матчів неділі Фото: Ерлінг Холанд і Александер Сьорлот проекзаменують австрійців (x.com/nff_landslag)
Автор: Антон Федорців

Четвертий тур нинішнього сезону Ліги націй УЄФА розпочнеться вісьмома матчами в низці європейських міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Відкриють тур в Алмати. Там о 16:00 за київським часом розпочнеться матч збірної Казахстану проти Словенії. Ще три поєдинки запланували на 19:00.

У рамках Дивізіону B національна команда Фінляндії прийме Англію. Натомість збірна Вірменії в Дивізіоні C зустрінеться з Північною Македонією. У найнижчому дивізіоні відбудуться дві зустрічі – національна команда Ліхтенштейну протистоятиме Гібралтару, а збірна Мальти прийме Молдову.

Ще три матчі відбудуться о 21:45. Національна команда Австрії зустрінеться з Норвегією, а збірна Греції прийме Ірландію у Дивізіоні B. Латвійська національна команда гостюватиме на Фарерах у Дивізіоні C.

Офіційний транслятор на території України – платформа MEGOGO – покаже всі поєдинки. Перегляд буде доступний для передплат "Максимальна" та "Спорт". У цифровому мовленні T2 телеканал "MEGOGO Спорт" безкоштовно покаже матч еллінів проти збірної Ірландії.

Перелік матчів неділі в 4-му турі Ліги націй 2024/25:

  • Казахстан – Словенія, 16:00
  • Фінляндія – Англія, 19:00
  • Вірменія – Північна Македонія, 19:00
  • Ліхтенштейн – Гібралтар, 19:00
  • Мальта – Молдова, 19:00
  • Австрія – Норвегія, 21:45
  • Греція – Ірландія, 21:45
  • Фарери – Латвія, 21:45

Продовження Ліги націй 13 жовтня: повний розклад матчів неділі

До слова, напередодні збірна Польщі поступилася Португалії в Лізі націй.

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