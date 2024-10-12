Португалія здолала Польщу, Іспанія мінімально переграла Данію: що трапилося в Лізі націй

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Ліга націй, 3-й тур

Іспанія – Данія – 1:0

Гол: Субіменді, 79

Польща – Португалія – 1:3

Голи: Зєліньскі, 78 – Сілва, 26, Роналду, 37, Беднарек, 88 (автогол)

Сербія – Швейцарія – 2:0

Голи: Ельведі, 45+1 (автогол), Мітровіч, 61

Нереалізований пенальті: Емболо, 72 (Ш)

Білорусь – Північна Ірландія – 0:0

Кіпр – Румунія – 0:3

Голи: Ман, 16, Р. Марін, 25 (пенальті), Дрегушин, 36

Іспанській збірній для перемоги над Данією вистачило й одного забитого м'яча. Героєм "Фурії Рохи" став Субіменді. На 79-й хвилині він зреагував на відскок від Ямала в зоні перед штрафним і з льоту поклав м'яч у кут воріт Шмейхеля. Чемпіони Європи вийшли в лідери групи A4 (7 очок). Данці ж опустилися на друге місце в квартеті, маючи в активі 6 пунктів.

Сербія здобула несподівано впевнену перемогу над швейцарцями. Балканці оформили по голу до та після перерви. У доданий до першої половини час Ельведі зрізав м'яч у власні ворота. У другій же 45-хвилинці Мітровіч потужним ударом увінчав сольний прохід. Команда Мурата Якіна могла повернутися в гру, але Емболо не зміг переграти Райковіча з 11-метрової позначки.

Третю перемогу з трьох можливих оформила Португалія. Роналду та компанія розібралися зі збірною Польщі на виїзді. Відкрив рахунок, щоправда, Сілва – відправив м'яч у сітку з кількох метрів після передачі Фернандеша. П'ятиразовий володар "Золотого м'яча" відзначився перед перервою, зігравши на добиванні. Під завісу зустрічі Зєліньскі розмочив рахунок із меж штрафного, але автогол Беднарека поховав усі сподівання "Кадри".

Польща залишилася на 3-й сходинці в групі A1. Команда Міхала Пробєжа набрала 3 пункти та відпустила збірну Хорватію на відстань перемоги, а португальців – двох. Безумовним аутсайдером квартету стала Шотландія. "Тартанова армія" досі без набраних очок.