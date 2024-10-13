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Продолжение Лиги наций 13 октября: полное расписание матчей воскресенья

Воскресенье 13 октября 2024 12:44
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Продолжение Лиги наций 13 октября: полное расписание матчей воскресенья Фото: Эрлинг Холанд и Александер Серлот проэкзаменуют австрийцев (x.com/nff_landslag)
Автор: Антон Федорцив

Четвертый тур нынешнего сезона Лиги наций УЕФА начнется восемью матчами в ряде европейских городов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Откроют тур в Алматы. Там в 16:00 по киевскому времени начнется матч сборной Казахстана против Словении. Еще три поединка запланировано на 19 часов.

В рамках Дивизиона B национальная команда Финляндии примет Англию. Зато сборная Армении в Дивизионе C встретится с Северной Македонией. В самом низшем дивизионе состоятся две встречи – национальная команда Лихтенштейна будет противостоять Гибралтару, а сборная Мальты примет Молдову.

Еще три матча состоятся в 21:45. Национальная команда Австрии встретится с Норвегией, а сборная Греции примет Ирландию в Дивизионе B. Латвийская национальная команда будет гостить на Фарерах в Дивизионе C.

Официальный транслятор на территории Украины – платформа MEGOGO – покажет все поединки. Просмотр будет доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт". В цифровом вещании T2 телеканал "MEGOGO Спорт" бесплатно покажет матч эллинов против сборной Ирландии.

Список матчей воскресенья в 4-м туре Лиги наций 2024/25:

  • Казахстан – Словения, 16:00
  • Финляндия – Англия, 19:00
  • Армения – Северная Македония, 19:00
  • Лихтенштейн – Гибралтар, 19:00
  • Мальта – Молдова, 19:00
  • Австрия – Норвегия, 21:45
  • Греция – Ирландия, 21:45
  • Фареры – Латвия, 21:45

Продолжение Лиги наций 13 октября: полное расписание матчей воскресенья

К слову, накануне сборная Польши уступила Португалии в Лиге наций.

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