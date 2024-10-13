Продолжение Лиги наций 13 октября: полное расписание матчей воскресенья

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Откроют тур в Алматы. Там в 16:00 по киевскому времени начнется матч сборной Казахстана против Словении. Еще три поединка запланировано на 19 часов.

В рамках Дивизиона B национальная команда Финляндии примет Англию. Зато сборная Армении в Дивизионе C встретится с Северной Македонией. В самом низшем дивизионе состоятся две встречи – национальная команда Лихтенштейна будет противостоять Гибралтару, а сборная Мальты примет Молдову.

Еще три матча состоятся в 21:45. Национальная команда Австрии встретится с Норвегией, а сборная Греции примет Ирландию в Дивизионе B. Латвийская национальная команда будет гостить на Фарерах в Дивизионе C.

Официальный транслятор на территории Украины – платформа MEGOGO – покажет все поединки. Просмотр будет доступен для подписок "Максимальная" и "Спорт". В цифровом вещании T2 телеканал "MEGOGO Спорт" бесплатно покажет матч эллинов против сборной Ирландии.

Список матчей воскресенья в 4-м туре Лиги наций 2024/25: