Продовження Ліги чемпіонів 6 березня: повний розклад матчів середи

Поєдинки відбудуться в Манчестері та Мадриді. Обидві зустрічі розпочнуться о 22:00 за київським часом.

На Альбіоні "Манчестер Сіті" прийме данський "Копенгаген". На виїзді "містяни" здобули комфортну перемогу (3:1) з голами Де Брюйне, Сілви та Фодена. Єдиний м'яч у складі "левів" оформив Маттссон.

Натомість у столиці Іспанії зійдуться "Реал" і німецький РБ "Лейпциг". Два тижні тому "вершкові" мінімально перемогли в гостях. Тоді героєм мадридців став Діас, який відзначився на старті другої половини.

Усі поєдинки показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Там переглянути матчі наживо можна в підписках "Максимальна" та "Спорт". Також трансляцію буде доступна користувачам Volia TV через канали "MEGOGO Футбол".

Перелік матчів середи в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: