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Продовження Ліги чемпіонів 6 березня: повний розклад матчів середи

Фото: Ерлінг Холанд готовий до нових бомбардирських подвигів (facebook.com/mancity)
Автор: Антон Федорців

У середу розіграш Ліги чемпіонів 2023/24 продовжиться двома матчами-відповідями 1/8 фіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Поєдинки відбудуться в Манчестері та Мадриді. Обидві зустрічі розпочнуться о 22:00 за київським часом.

На Альбіоні "Манчестер Сіті" прийме данський "Копенгаген". На виїзді "містяни" здобули комфортну перемогу (3:1) з голами Де Брюйне, Сілви та Фодена. Єдиний м'яч у складі "левів" оформив Маттссон.

Натомість у столиці Іспанії зійдуться "Реал" і німецький РБ "Лейпциг". Два тижні тому "вершкові" мінімально перемогли в гостях. Тоді героєм мадридців став Діас, який відзначився на старті другої половини.

Усі поєдинки показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Там переглянути матчі наживо можна в підписках "Максимальна" та "Спорт". Також трансляцію буде доступна користувачам Volia TV через канали "MEGOGO Футбол".

Перелік матчів середи в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:

  • "Манчестер Сіті" – "Копенгаген", 22:00
  • "Реал" – РБ "Лейпциг", 22:00

 

 

До слова, напередодні "Баварія" вдома розгромила "Лаціо" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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