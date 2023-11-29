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Продовження Ліги чемпіонів 29 листопада: повний розклад матчів середи

Стамбул, Середа 29 листопада 2023 11:35
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Продовження Ліги чемпіонів 29 листопада: повний розклад матчів середи Фото: Тандем "Інтера" – Лаутаро Мартінес і Маркус Тюрам (facebook.com/Inter)
Автор: Антон Федорців

Передостанній тур групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 продовжиться в середу вісьмома матчами в різних куточках Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Два поєдинки чергового ігрового дня заплановані на 19:45 за київським часом. У турецькому Стамбулі "Галатасарай" прийме англійський "Манчестер Юнайтед", а на Піренеях "Севілья" зустрінеться з нідерландським ПСВ.

Решта матчів розпочнеться о 22:00. Центральний поєдинок вечора відбудеться в Мадриді, де "Реал" протистоятиме чемпіону Італії – "Наполі". Натомість лондонський "Арсенал" зустрінеться з французьким "Лансом", "Баварія" з Мюнхена прийме данський "Копенгаген", а "Бенфіка" в Лісабоні – міланський "Інтер".

Поїхав до Португалії берлінський "Уніон", де зустрінеться з "Брагою". Тим часом "Реал Сосьєдад" протистоятиме в Сан-Себастьяні австрійському "Зальцбургу". Усі поєдинки показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Перелік матчів середи в 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів:

  • "Галатасарай" – "Манчестер Юнайтед", 19:45
  • "Севілья" – ПСВ, 19:45
  • "Арсенал" – "Ланс", 22:00
  • "Баварія" – "Копенгаген", 22:00
  • "Бенфіка" – "Інтер", 22:00
  • "Брага" – "Уніон", 22:00
  • "Реал" – "Наполі", 22:00
  • "Реал Сосьєдад" – "Зальцбург", 22:00

Продовження Ліги чемпіонів 29 листопада: повний розклад матчів середи

До слова, напередодні "Шахтар" переграв "Антверпен" удома та забезпечив єврокубки навесні.

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