Продовження Ліги чемпіонів 28 листопада: повний розклад матчів вівторка

Черговий ігровий день основної сітки головного єврокубка розпочнеться двома поєдинками о 19:45 за київським часом. Римський "Лаціо" на домашній арені прийме "Селтік" із Шотландії, а донецький "Шахтар" у німецькому Гамбурзі зустрінеться з бельгійським "Антверпеном".

Центральний матч вечора запланований на 22:00. Французький "Парі Сен-Жермен" намагатиметься реабілітуватися за розгром від англійського "Ньюкасла" на виїзді. Натомість італійський "Мілан" прийме "Боруссію" з Дортмунда, "Барселона" протистоятиме "Порту", а німецький РБ "Лейпциг" завітав у гості до англійського "Манчестер Сіті".

Роттердамський "Фейєнорд" зустрінеться з мадридським "Атлетіко" вдома. Тим часом швейцарський "Янг Бойз" прийме "Црвену Звезду" з Белграда. Усі поєдинки показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Перелік матчів вівторка в 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів: