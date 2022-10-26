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Продовження Ліги чемпіонів 26 жовтня: повний розклад матчів середи

Фото: "Баварія" намагатиметься вдруге здолати "Барселону" (facebook.com/fcbayern.en)
Автор: Антон Федорців

Вісьмома матчами у середу продовжиться п'ятий тур групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Другий день 5-го туру основної сітки Кубка чемпіонів розпочнеться о 19:45. До Бельгії на зустріч із "Брюгге" завітав "Порту", а в Мілані місцевий "Інтер" зустрінеться з пльзенською "Вікторією".

Центральний матч вечора запланований на 22:00 у Барселоні. Тамтешні "блаугранас" приймуть мюнхенську "Баварію". Натомість до Неаполя приїхав шотландський "Рейнджерс", а в Амстердамі "Аякс" зустрінеться з "Ліверпулем".

У Мадриді "Атлетіко" зіграє проти леверкузенського "Байєра", а в британській столиці "Тоттенхем" поміряється силами з лісабонським "Спортінгом". Нарешті в німецькому Франкфурті "Айнтрахт" протистоятиме марсельському "Олімпіку".

Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Трансляції доступні в передплаті "Максимальна" та на платформі Volia TV.

Перелік матчів середи в 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів:

  • "Брюгге" – "Порту", 19:45
  • "Інтер" – "Вікторія" Пльзень, 19:45
  • "Наполі" – "Рейнджерс", 22:00
  • "Аякс" – "Ліверпуль", 22:00
  • "Атлетіко" – "Байєр", 22:00
  • "Барселона" – "Баварія", 22:00
  • "Тоттенхем" – "Спортінг", 22:00
  • "Айнтрахт" – "Марсель", 22:00

До слова, напередодні "Шахтар" зіграв унічию зі "Селтіком" і зберіг шанси на місце в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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