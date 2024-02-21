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Продовження Ліги чемпіонів 21 лютого: повний розклад матчів середи

Неаполь, Середа 21 лютого 2024 11:30
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Продовження Ліги чемпіонів 21 лютого: повний розклад матчів середи Фото: "Барселона" намагатиметься перемогти на Апеннінах (facebook.com/fcbarcelona)
Автор: Антон Федорців

Останні чотири команди стартують в плей-офф Ліги чемпіонів 2023/24 у середу ввечері. Поєдинки відбудуться в Неаполі та Порту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

На стадії 1/8 фіналу стартують чемпіони Італії та Іспанії, а також віце-чемпіони Португалії та Англії. Обидва матчі заплановані на 22:00 за київським часом.

На Апеннінах зустрінуться дві команди культового Дієго Марадони. У гості до "Наполі" завітала іспанська "Барселона". Каталонці на груповому етапі стали переможцями квартету з "Порту", донецьким "Шахтарем" і бельгійським "Антверпеном". Натомість неаолітанці поступилися лише мадридському "Реалу".

Тим часом у Португалії "Порту" прийме лондонський "Арсенал". Британські "каноніри" виграли групу, де в опонентах були нідерландський ПСВ, французький "Ланс" та іспанська "Севілья". Українець Олександр Зінченко пропустить поєдинок через ушкодження.

Усі поєдинки показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Там переглянути матчі наживо можна в підписках "Максимальна" та "Спорт". Також трансляцію буде доступна користувачам Volia TV через канали "MEGOGO Футбол".

Перелік матчів середи в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:

  • "Наполі" – "Барселона", 22:00
  • "Порту" – "Арсенал", 22:00

Продовження Ліги чемпіонів 21 лютого: повний розклад матчів середи

До слова, напередодні "Інтер" мінімально здолав "Атлетіко" з голом Арнаутовіча.

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