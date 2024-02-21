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Продолжение Лиги чемпионов 21 февраля: полное расписание матчей среды

Неаполь, Среда 21 февраля 2024 11:30
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Продолжение Лиги чемпионов 21 февраля: полное расписание матчей среды Фото: "Барселона" попытается победить на Апеннинах (facebook.com/fcbarcelona)
Автор: Антон Федорцив

Последние четыре команды стартуют в плей-офф Лиги чемпионов 2023/24 в среду вечером. Поединки состоятся в Неаполе и Порту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

На стадии 1/8 финала стартуют чемпионы Италии и Испании, а также вице-чемпионы Португалии и Англии. Оба матча запланированы на 22:00 по киевскому времени.

На Апеннинах встретятся две команды культового Диего Марадоны. В гости к "Наполи" приехала испанская "Барселона". Каталонцы на групповом этапе стали победителями квартета с "Порту", донецким "Шахтером" и бельгийским "Антверпеном". Неаолитанцы уступили лишь мадридскому "Реалу".

Тем временем в Португалии "Порту" примет лондонский "Арсенал". Британские "канониры" выиграли группу, где в оппонентах были нидерландский ПСВ, французский "Ланс" и испанская "Севилья". Украинец Александр Зинченко пропустит поединок из-за повреждения.

Все поединки будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Там посмотреть матчи вживую можно в подписках "Максимальная" и "Спорт". Также трансляция будет доступна пользователям Volia TV посредством каналов "MEGOGO Футбол".

Список матчей среды в 1/8 финала Лиги чемпионов:

  • "Наполи" – "Барселона", 22:00
  • "Порту" – "Арсенал", 22:00

Продолжение Лиги чемпионов 21 февраля: полное расписание матчей среды

К слову, накануне "Интер" минимально одолел "Атлетико" с голом Арнаутовича.

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