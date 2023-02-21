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Продовження Ліги чемпіонів 21-22 лютого: повний розклад матчів вівторка та середи

Фото: Вінісіус Жуніор засмутив "Ліверпуль" у фіналі сезону 2021/22 (uefa.com)
Автор: Антон Федорців

Двома матчами у вівторок продовжиться перша стадія плей-офф Ліги чемпіонів 2022/23. Ще два поєдинки відбудуться у середу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Третій ігровий день 1/8 фіналу головного єврокубка підготував гучну вивіску в Ліверпулі та цікаве протистояння у Франкфурті-на-Майні. Завершуватимуть етап перших матчів плей-офф 22 лютого в Лейпцизі та Мілані.

На "Енфілд" у гості до місцевого "Ліверпуля" завітав мадридський "Реал". Торік шляхи команд перетнулися у фіналі Ліги чемпіонів. Тоді сильнішими виявилися "вершкові" (1:0). У паралельному матчі франкфуртський "Айнтрахт" прийме лідера чемпіонату Італії – "Наполі".

Інший гранд із Апеннін вступить у боротьбу в середу. Міланський "Інтер" на домашній арені прийме "Порту". Португальський клуб виграв квартет B, а "нерадзуррі" фінішував другим у групі з "Баварією", "Барселоною" і "Вікторією" з Пльзеня. Тим часом "Манчестер Сіті" проекзаменує РБ "Лейцпиг" на виїзді.

Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Трансляції доступні в передплаті "Максимальна" та на платформі Volia TV.

Перелік матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 21-22 лютого :

  • "Ліверпуль" – "Реал", 21 лютого, 22:00
  • "Айнтрахт" – "Наполі", 21 лютого, 22:00
  • РБ "Лейпциг" – "Манчестер Сіті", 22 лютого, 22:00
  • "Інтер" – "Порту", 22 лютого, 22:00

До слова, раніше "Челсі" програв "Боруссії" Д перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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