Продолжение Лиги чемпионов 21-22 февраля: полное расписание матчей вторника и среды

Третий игровой день 1/8 финала главного еврокубка подготовил громкую вывеску в Ливерпуле и интересное противостояние во Франкфурте-на-Майне. Завершать этап первых матчей плей-офф 22 февраля в Лейпциге и Милане.

На "Энфилд" в гости к местному "Ливерпулю" приехал мадридский "Реал". В прошлом году пути команд пересеклись в финале Лиги чемпионов. Тогда сильнее оказались "сливочные" (1:0). В параллельном матче франкфуртский "Айнтрахт" примет лидера чемпионата Италии – "Наполи".

Другой гранд из Апеннин вступит в борьбу в среду. Миланский "Интер" на домашней арене примет "Порту". Португальский клуб выиграл квартет B, а "нерадзурри" финишировал вторым в группе с "Баварией", "Барселоной" и "Викторией" из Пльзеня. Тем временем "Манчестер Сити" проэкзаменует РБ "Лейцпиг" на выезде.

Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Трансляции доступны в подписке "Максимальная" и на платформе Volia TV.

Список матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 21-22 февраля :