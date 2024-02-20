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Продовження Ліги чемпіонів 20 лютого: повний розклад матчів вівторка

Мілан, Вівторок 20 лютого 2024 11:59
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Продовження Ліги чемпіонів 20 лютого: повний розклад матчів вівторка Фото: "Нерадзуррі" торік дійшли до фіналу Ліги чемпіонів (facebook.com/Inter)
Автор: Антон Федорців

Стадія 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 продовжиться у вівторок двома матчами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Плей-офф Ліги чемпіонів продовжиться поєдинками в Мілані та Ейндховені. Стартовий свисток в обох зустрічах пролунає о 22:00 за київським часом.

На культовому стадіоні "Джузеппе Меацца" місцевий "Інтер" зустрінеться з мадридським "Атлетіко". Матч буде особливим для керманича "матрацників" Дієго Сімеоне, який в часи ігрової кар'єри провів за "нерадзуррі" два сезони та здобув Кубок УЄФА 1997/98.

Натомість на нідерландській землі ПСВ протистоятиме дортмундській "Боруссії". Господарі на груповому етапі фінішували другими в квартеті з лондонським "Арсеналом", французьким "Лансом" та іспанською "Севільєю". Тим часом "джмелі" сенсаційно виграли групу з "Парі Сен-Жермен", "Міланом" і англійським "Ньюкаслом".

Усі поєдинки показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Там переглянути матчі наживо можна в підписках "Максимальна" та "Спорт". Також трансляцію буде доступна користувачам Volia TV через канали "MEGOGO Футбол".

Перелік матчів вівторка в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:

  • "Інтер" – "Атлетіко", 22:00
  • ПСВ – "Боруссія" Д, 22:00

Продовження Ліги чемпіонів 20 лютого: повний розклад матчів вівторка

До слова, раніше "Баварія" зазнала сенсаційної поразки від "Лаціо" в Лізі чемпіонів УЄФА.

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