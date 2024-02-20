Продовження Ліги чемпіонів 20 лютого: повний розклад матчів вівторка
Стадія 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 продовжиться у вівторок двома матчами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Плей-офф Ліги чемпіонів продовжиться поєдинками в Мілані та Ейндховені. Стартовий свисток в обох зустрічах пролунає о 22:00 за київським часом.
На культовому стадіоні "Джузеппе Меацца" місцевий "Інтер" зустрінеться з мадридським "Атлетіко". Матч буде особливим для керманича "матрацників" Дієго Сімеоне, який в часи ігрової кар'єри провів за "нерадзуррі" два сезони та здобув Кубок УЄФА 1997/98.
Натомість на нідерландській землі ПСВ протистоятиме дортмундській "Боруссії". Господарі на груповому етапі фінішували другими в квартеті з лондонським "Арсеналом", французьким "Лансом" та іспанською "Севільєю". Тим часом "джмелі" сенсаційно виграли групу з "Парі Сен-Жермен", "Міланом" і англійським "Ньюкаслом".
Усі поєдинки показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Там переглянути матчі наживо можна в підписках "Максимальна" та "Спорт". Також трансляцію буде доступна користувачам Volia TV через канали "MEGOGO Футбол".
Перелік матчів вівторка в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:
- "Інтер" – "Атлетіко", 22:00
- ПСВ – "Боруссія" Д, 22:00
До слова, раніше "Баварія" зазнала сенсаційної поразки від "Лаціо" в Лізі чемпіонів УЄФА.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.