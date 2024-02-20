Продолжение Лиги чемпионов 20 февраля: полное расписание матчей вторника

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Плей-офф Лиги чемпионов продолжится поединками в Милане и Эйндховене. Стартовый свисток в обеих встречах раздастся в 22:00 по киевскому времени.

На культовом стадионе "Джузеппе Меацца" местный "Интер" встретится с мадридским "Атлетико". Матч будет особенным для наставника "матрасников" Диего Симеоне, который во времена игровой карьеры провел за "нерадзурри" два сезона и завоевал Кубок УЕФА 1997/98.

На нидерландской же земле ПСВ будет противостоять дортмундской "Боруссии". Хозяева на групповом этапе финишировали вторыми в квартете с лондонским "Арсеналом", французским "Лансом" и испанской "Севильей". Тем временем "шмели" сенсационно выиграли группу с "Пари Сен-Жермен", "Миланом" и английским "Ньюкаслом".

Все поединки будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Там посмотреть матчи вживую можно в подписках "Максимальная" и "Спорт". Также трансляция будет доступна пользователям Volia TV посредством каналов "MEGOGO Футбол".

Список матчей вторника в 1/8 финала Лиги чемпионов: