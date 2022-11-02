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Продовження Ліги чемпіонів 2 листопада: повний розклад матчів середи

Фото: Кіліан Мбаппе засмутив "Ювентус" у Парижі (uefa.com)
Автор: Антон Федорців

Вісьмома матчами у середу продовжиться фінальний тур групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Другий день 6-го туру основного раунду головного єврокубка розпочне група F. До мадридського "Реала" в гості завітав шотландський "Селтік", а донецький "Шахтар" в очній зустрічі з РБ "Лейпциг" визначить долю путівки в плей-офф. Старт о 19:45.

За гучністю імен центральним матчем вечора стане двобій "Ювентуса" та "Парі Сен-Жермен" у Турині о 22:00. Щоправда, турнірного значення поєдинок вже не матиме. Хіба що італійці хочуть втратити ще й місце в Лізі Європи. Натомість лобове зіткнення буде в Мілані. "Россонері" в битві проти "Зальцбурга" виштовхнуть зайвого серед учасників плей-офф.

Для естетів традиційно цікавою подією стане матч "Манчестер Сіті". До "містян" приїхала іспанська "Севілья", яка гарантувала собі виступ в улюбленому турнірі – Лізі Європи. Тим часом лондонський "Челсі" намагатиметься взяти реванш у загребського "Динамо".

Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Трансляції доступні в передплаті "Максимальна" та на платформі Volia TV.

Перелік матчів середи в 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів:

  • "Реал" – "Селтік", 19:45
  • "Шахтар" – РБ "Лейпциг", 19:45
  • "Челсі" – "Динамо" Загреб, 22:00
  • "Копенгаген" – "Боруссія" Дортмунд, 22:00
  • "Ювентус" – ПСЖ, 22:00
  • "Маккабі" Хайфа – "Бенфіка", 22:00
  • "Манчестер Сіті" – "Севілья", 22:00
  • "Мілан" – "Зальцбург", 22:00

Раніше з'явився графік матчів "Шахтаря" в листопаді. На "гірників" чекають 6 офіційних поєдинків. Зокрема, п'ять матчів український гранд проведе в національній першості. У суперниках – претенденти на єврокубки та "Інгулець" із "Вересом".

До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Шахтаря" і РБ "Лейпциг" на груповому етапі Ліги чемпіонів.

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