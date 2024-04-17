Продовження Ліги чемпіонів 17 квітня: повний розклад матчів середи

На 22:00 за київським часом заплановані матчі в Мюнхені та Манчестері. Господарі розпочнуть протистояння з виїзними нічиїми за плечима.

"Баварія" прийме лондонський "Арсенал". Тиждень тому мюнхенці розійшлися миром із "канонірами" після голів Гнабрі та Кейна (2:2). У неділю команда Олександра Зінченка ще й зазнала невдачі в чемпіонаті Англії, програвши важливий поєдинок "Астон Віллі".

Натомість на "Етіхаді" відбудеться другий достроковий фінал між "Манчестер Сіті" та мадридським "Реалом". У столиці Іспанії команди влаштували справжній гольовий фестиваль, розписавши результативну нічию (3:3) з низкою красивих забитих м'ячів. Андрій Лунін повинен вийти в старті "вершкових".

Усі поєдинки показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Там переглянути матчі наживо можна в підписках "Максимальна" та "Спорт". Також трансляцію буде доступна користувачам Volia TV через канали "MEGOGO Футбол".

Перелік матчів середи в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: