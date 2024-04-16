Продовження Ліги чемпіонів 16 квітня: повний розклад матчів вівторка

Перші півфіналісти Ліги чемпіонів 2023/24 визначаться у вівторок пізно ввечері. Фаворитами на дві путівки до наступної стадії стали іспанські гранди – "Барселона" та мадридський "Атлетіко".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

На вечір заплановані два матчі-відповіді 1/4 фіналу змагань. Поєдинки відбудуться на барселонській арені "Естадіо Олімпіко" та "Сігнал Ідуна Парк" у Дортмунді.

"Барселона" прийме французький "Парі Сен-Жермен" після виїзної перемоги (3:2). У столиці Франції тиждень тому розгорнулася справжня драма, а лідерство кілька разів переходило з рук у руки. Вирішальний гол у складі каталонців оформив Крістенсен.

Натомість на німецькій землі за поразку в Мадриді намагатиметься відігратися "Боруссія". У гості до "джмелів" прибув "Атлетіко". Команда Дієго Сімеоне впевнено вела в домашньо поєдинку після голів Де Пауля та Ліно, але пропустила необов'язковий гол від Аллє під завісу зустрічі.

Усі поєдинки показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Там переглянути матчі наживо можна в підписках "Максимальна" та "Спорт". Також трансляцію буде доступна користувачам Volia TV через канали "MEGOGO Футбол".

Перелік матчів вівторка в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: