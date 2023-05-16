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Продовження Ліги чемпіонів 16-17 травня: повний розклад матчів вівторка та середи

Фото: Едін Джеко відкрив рахунок у євродербі Мілана минулої середи (facebook.com/ChampionsLeague)
Автор: Антон Федорців

Упродовж двох днів посеред тижня визначаться обидва фіналісти Ліги чемпіонів 2022/23. Поєдинки прийме Мілан і Манчестер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Першими путівку до вирішального матчу в Стамбулі розіграють міланські команди. У вівторок "Інтер" у статусі господаря зустрінеться з "Міланом" на рідному для обох стадіоні "Джузеппе Меацца". Старт поєдинку о 22:00.

У першій зустрічі команд "нерадзуррі" створили солідний гандикап. Зусиллями Джеко та Мхітаряна підопічні Сімоне Індзагі впевнено повели ще в першому таймі. Міг "Інтер" забити і більше, але свої нагоди не використав. Утім, не дав відзначитися "россонері".

О 22-й годині середи відбудеться другий матч у протистоянні англійського "Манчестер Сіті" та мадридського "Реала". Перша зустріч грандів завершилася внічию 1:1 – на гол Вінісіуса в першій половини "містяни" відповіли забитим м'ячем Де Брюйне після перерви.

Дискваліфікованих у складах "Ман Сіті" та "Реала" немає. Під питанням участь оборонця чемпіона Англії Аке. Натомість лазарет Королівського клубу спорожнів, тож Карло Анчелотті може розраховувати на весь ростер виконавців.

Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Трансляції доступні в передплаті "Максимальна" та на платформі Volia TV.

Перелік матчів 1/2 фіналу Ліги чемпіонів 16-17 травня:

  • "Інтер" – "Мілан", 16 травня, 22:00
  • "Манчестер Сіті" – "Реал", 17 травня, 22:00

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