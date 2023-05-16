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Продолжение Лиги чемпионов 16-17 мая: полное расписание матчей вторника и среды

Фото: Эдин Джеко открыл счет в евродерби Милана в прошлую среду (facebook.com/ChampionsLeague)
Автор: Антон Федорцив

В течение двух дней посреди недели определятся оба финалиста Лиги чемпионов 2022/23. Поединки примет Милан и Манчестер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Первыми путевку в решающий матч в Стамбуле разыграют миланские команды. Во вторник "Интер" в статусе хозяина встретится с "Миланом" на родном для обоих стадионе "Джузеппе Меацца". Старт поединка в 22:00.

В первой встрече команд "нерадзурри" создали солидный гандикап. Усилиями Джеко и Мхитаряна подопечные Симоне Индзаги уверенно повели еще в первом тайме. Мог "Интер" забить и больше, но свои возможности не использовал. Впрочем, не дал отличиться "россонери".

В 22 часа среды состоится второй матч в противостоянии английского "Манчестер Сити" и мадридского "Реала". Первая встреча грандов завершилась вничью 1:1 – на гол Винисиуса в первой половине "горожане" ответили забитым мячом Де Брюйне после перерыва.

Дисквалифицированных в составах "Ман Сити" и "Реала" нет. Под вопросом участие защитника чемпиона Англии Аке. В свою очередь лазарет Королевского клуба опустел, поэтому Карло Анчелотти может рассчитывать на весь ростер исполнителей.

Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Трансляции доступны в подписке "Максимальная" и на платформе Volia TV.

Список матчей 1/2 финала Лиги чемпионов 16-17 мая:

  • "Интер" – "Милан", 16 мая, 22:00
  • "Манчестер Сити" – "Реал", 17 мая, 22:00

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