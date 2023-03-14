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Продовження Ліги чемпіонів 14-15 березня: повний розклад матчів вівторка та середи

Фото: Мохамед Салах намагатиметься реабілітуватися за фіаско (facebook.com/ChampionsLeague)
Автор: Антон Федорців

Двома поєдинками у вівторок продовжиться раунд матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Чергові два володарі путівок у чвертьфінал головного єврокубка визначаться 14 березня. Тріумфаторів 1/8 фіналу побачать англійський Манчестер і друге за чисельністю місто Португалії – Порту.

На Туманний Альбіон прибув РБ "Лейпциг". Амбітні саксонці після домашньої нічиєї (1:1) намагатимуться організувати сенсацію у протистоянні з "Манчестер Сіті". У паралельному матчі "Порту" намагатиметься відіграти дефіцит одного м'яча після зустрічі з "Інтером" у Мілані.

Трохи менше інтриги, принаймні на папері, в поєдинках середи. На "Сантьяго Бернабеу" мадридський "Реал" прийме англійський "Ліверпуль" після розгрому мерсисайдців на виїзді (5:2). Тим часом італійський "Наполі" вдома зустрінеться з франкфуртським "Айнтрахтом". На німецькій землі фаворит Серії А здобув комфортну перемогу (2:0).

Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Трансляції доступні в передплаті "Максимальна" та на платформі Volia TV.

Перелік матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 14-15 березня:

  • "Манчестер Сіті" – РБ "Лейпциг", 14 березня, 22:00
  • "Порту" – "Інтер", 14 березня, 22:00
  • "Наполі" – "Айнтрахт", 15 березня, 22:00
  • "Реал" – "Ліверпуль", 15 березня, 22:00

До слова, напередодні розповіли про особливе святкування "Вільярреалом" столітнього ювілею клубу.

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