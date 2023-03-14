Продолжение Лиги чемпионов 14-15 марта: полное расписание матчей вторника и среды

Очередные два обладателя путевок в четвертьфинал главного еврокубка определятся 14 марта. Триумфаторов 1/8 финала увидят английский Манчестер и второй по численности город Португалии – Порту.

На Туманный Альбион прибыл РБ "Лейпциг". Амбициозные саксонцы после домашней ничьей (1:1) постараются организовать сенсацию в противостоянии с "Манчестер Сити". В параллельном матче "Порту" попытается отыграть дефицит одного мяча после встречи с "Интером" в Милане.

Чуть меньше интриги, по крайней мере на бумаге, в поединках среды. На "Сантьяго Бернабеу" мадридский "Реал" примет "Ливерпуль" после разгрома мерсисайдцев на выезде (5:2). Тем временем итальянский "Наполи" дома встретится с франкфуртским "Айнтрахтом". На немецкой земле фаворит Серии А одержал комфортную победу (2:0).

Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Трансляции доступны в подписке "Максимальная" и на платформе Volia TV.

Список ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов 14-15 марта: