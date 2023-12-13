Продовження Ліги чемпіонів 13 грудня: повний розклад матчів середи

Програма дня розпочнеться двома поєдинками групи G о 19:45 за київським часом. Німецький РБ "Лейпциг" прийме швейцарський "Янг Бойз", а белградська "Црвена Звезда" вдома складатиме іспит перед англійським "Манчестер Сіті".

Максимум інтриги в квартеті F, де на одну путівку в 1/8 фіналу претендують три команди. Дві з них – англійський "Ньюкасл" та італійський "Мілан" – зіграють очний матч на Альбіоні. Натомість невмотивована дортмундська "Боруссія" прийме французький "Парі Сен-Жермен".

Столичні команди зустрінуться в Мадриді, де "Атлетіко" прийме римський "Лаціо". Натомість бельгійський "Антверпен" протистоятиме іспанській "Барселоні" вдома, а донецький "Шахтар" гостюватиме в "Порту". Усі поєдинки показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Перелік матчів середи в 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів: