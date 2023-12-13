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Продовження Ліги чемпіонів 13 грудня: повний розклад матчів середи

Фото: "Містяни" Хосепа Гвардіоли поїхали на Балкани (facebook.com/mancity)
Автор: Антон Федорців

Фінальний тур групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24 продовжиться в середу вісьмома матчами в низці країн Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Програма дня розпочнеться двома поєдинками групи G о 19:45 за київським часом. Німецький РБ "Лейпциг" прийме швейцарський "Янг Бойз", а белградська "Црвена Звезда" вдома складатиме іспит перед англійським "Манчестер Сіті".

Максимум інтриги в квартеті F, де на одну путівку в 1/8 фіналу претендують три команди. Дві з них – англійський "Ньюкасл" та італійський "Мілан" – зіграють очний матч на Альбіоні. Натомість невмотивована дортмундська "Боруссія" прийме французький "Парі Сен-Жермен".

Столичні команди зустрінуться в Мадриді, де "Атлетіко" прийме римський "Лаціо". Натомість бельгійський "Антверпен" протистоятиме іспанській "Барселоні" вдома, а донецький "Шахтар" гостюватиме в "Порту". Усі поєдинки показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Перелік матчів середи в 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів:

  • РБ "Лейпциг" – "Янг Бойз", 19:45
  • "Црвена Звезда" – "Манчестер Сіті", 19:45
  • "Антверпен" – "Барселона", 22:00
  • "Атлетіко" – "Лаціо", 22:00
  • "Боруссія" Д – ПСЖ, 22:00
  • "Ньюкасл" – "Мілан", 22:00
  • "Порту" – "Шахтар", 22:00
  • "Селтік" – "Фейєнорд", 22:00

До слова, вранці підготували анонс поєдинку "Порту" та "Шахтаря" в групі Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, раніше розібрали турнірне становище "Шахтаря" перед поєдинком проти "Порту".

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