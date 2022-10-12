Продовження Ліги чемпіонів 12 жовтня: повний розклад матчів середи

Другий день 4-го туру основної сітки Кубка чемпіонів розпочнеться о 19:45. У Мадриді "Атлетіко" прийме лідера групи B – бельгійський "Брюгге". Паралельно "Наполі" зустрінеться з амстердамським "Аяксом".

Центральний матч вечора запланований у Барселоні на 22:00. Там команда Хаві спробує реабілітуватися за виїзну поразку від міланського "Інтера". Тим часом "Баварія" намагатиметься достроково оформити вихід у плей-офф перемогою над "Вікторією" з Пльзеня.

Британське дербі відбудеться в Глазго, де "Рейнджерс" прийме "Ліверпуль". Тим часом до леверкузенського "Байєра" завітав у гості "Порту", лісабонський "Спортінг" поміряється силами з "Марселем". Натомість у Лондоні "Тоттенхем" зустрінеться з франкфуртським "Айнтрахтом".

Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Трансляції доступні в передплаті "Максимальна" та на платформі Volia TV.

Перелік матчів середи в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів:

"Атлетіко" – "Брюгге", 19:45

"Наполі" – "Аякс", 19:45

"Байєр" – "Порту", 22:00

"Барселона" – "Інтер", 22:00

"Вікторія" Пльзень – "Баварія", 22:00

"Рейнджерс" – "Ліверпуль", 22:00

"Спортінг" – "Марсель", 22:00

"Тоттенхем" – "Айнтрахт", 22:00

Напередодні "Челсі" та РБ "Лейпциг" оформили виїзні перемоги та підвищили шанси на вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Ще три поєдинки вечора завершилися внічию.