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Продовження Ліги чемпіонів 12 жовтня: повний розклад матчів середи

Фото: "Інтер" шокував "Барселону" в Мілані (facebook.com/Inter)
Автор: Антон Федорців

Вісьмома матчами у середу продовжиться четвертий тур групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Другий день 4-го туру основної сітки Кубка чемпіонів розпочнеться о 19:45. У Мадриді "Атлетіко" прийме лідера групи B – бельгійський "Брюгге". Паралельно "Наполі" зустрінеться з амстердамським "Аяксом".

Центральний матч вечора запланований у Барселоні на 22:00. Там команда Хаві спробує реабілітуватися за виїзну поразку від міланського "Інтера". Тим часом "Баварія" намагатиметься достроково оформити вихід у плей-офф перемогою над "Вікторією" з Пльзеня.

Британське дербі відбудеться в Глазго, де "Рейнджерс" прийме "Ліверпуль". Тим часом до леверкузенського "Байєра" завітав у гості "Порту", лісабонський "Спортінг" поміряється силами з "Марселем". Натомість у Лондоні "Тоттенхем" зустрінеться з франкфуртським "Айнтрахтом".

Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Трансляції доступні в передплаті "Максимальна" та на платформі Volia TV.

Перелік матчів середи в 4-му турі групового етапу Ліги чемпіонів:

  • "Атлетіко" – "Брюгге", 19:45
  • "Наполі" – "Аякс", 19:45
  • "Байєр" – "Порту", 22:00
  • "Барселона" – "Інтер", 22:00
  • "Вікторія" Пльзень – "Баварія", 22:00
  • "Рейнджерс" – "Ліверпуль", 22:00
  • "Спортінг" – "Марсель", 22:00
  • "Тоттенхем" – "Айнтрахт", 22:00

Напередодні "Челсі" та РБ "Лейпциг" оформили виїзні перемоги та підвищили шанси на вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Ще три поєдинки вечора завершилися внічию.

До слова, напередодні "Шахтар" розійшовся миром із "Реалом" у другому матчі команд.

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