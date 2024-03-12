Продовження Ліги чемпіонів 12 березня: повний розклад матчів вівторка
Розіграш Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 у вівторок продовжиться черговими матчами-відповідями 1/8 фіналу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Поєдинки в Лондоні та Барселоні заплановані на вечір. Обидва матчі розпочнуться о 22:00 за київським часом.
Лондонський "Арсенал" на домашній арені прийме віце-чемпіона Португалії "Порту". "Дракони" приїхали на Альбіон із мінімальною перемогою в активі. На Піренеях єдиний забитий м'яч у доданий арбітром час оформив бразилець Галено.
Ще більше інтриги в протистоянні "Барселони" та італійського "Наполі". Перший матч команд завершився нічиєю 1:1. На арені "Дієго Армандо Марадона" голами відзначилися провідні бомбардири чемпіонів Іспанії та Італії – Лєвандовскі та Осімхен.
Усі поєдинки показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Там переглянути матчі наживо можна в підписках "Максимальна" та "Спорт". Також трансляцію буде доступна користувачам Volia TV через канали "MEGOGO Футбол".
Перелік матчів вівторка в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:
- "Арсенал" – "Порту", 22:00
- "Барселона" – "Наполі", 22:00
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