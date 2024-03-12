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Продолжение Лиги чемпионов 12 марта: полное расписание матчей вторника

Лондон, Вторник 12 марта 2024 11:55
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Продолжение Лиги чемпионов 12 марта: полное расписание матчей вторника Фото: "Канониры" остаются фаворитом противостояния с "Порту" (facebook.com/Arsenal)
Автор: Антон Федорцив

Розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 во вторник продолжится очередными ответными матчами 1/8 финала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Поединки в Лондоне и Барселоне намечены на вечер. Оба матча начнутся в 22:00 по Киеву.

Лондонский "Арсенал" на домашней арене примет вице-чемпиона Португалии "Порту". "Драконы" приехали на Альбион с минимальной победой в активе. На Пиренеях единственный забитый мяч в добавленное арбитром время оформил бразилец Галено.

Еще больше интриги в противостоянии "Барселоны" и итальянского "Наполи". Первый матч команд завершился ничьей 1:1. На арене "Диего Армандо Марадона" голами отличились ведущие бомбардиры чемпионов Испании и Италии – Левандовски и Осимхен.

Все поединки будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Там посмотреть матчи вживую можно в подписках "Максимальная" и "Спорт". Также трансляция будет доступна пользователям Volia TV посредством каналов "MEGOGO Футбол".

Список матчей вторника в 1/8 финала Лиги чемпионов:

  • "Арсенал" – "Порту", 22:00
  • "Барселона" – "Наполи", 22:00

Продолжение Лиги чемпионов 12 марта: полное расписание матчей вторника

К слову, ранее вспомнили появление термина "Неверкузен" относительно "Байера" в чемпионской гонке Бундеслиги.

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