Продолжение Лиги чемпионов 12 марта: полное расписание матчей вторника
Розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 во вторник продолжится очередными ответными матчами 1/8 финала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Поединки в Лондоне и Барселоне намечены на вечер. Оба матча начнутся в 22:00 по Киеву.
Лондонский "Арсенал" на домашней арене примет вице-чемпиона Португалии "Порту". "Драконы" приехали на Альбион с минимальной победой в активе. На Пиренеях единственный забитый мяч в добавленное арбитром время оформил бразилец Галено.
Еще больше интриги в противостоянии "Барселоны" и итальянского "Наполи". Первый матч команд завершился ничьей 1:1. На арене "Диего Армандо Марадона" голами отличились ведущие бомбардиры чемпионов Испании и Италии – Левандовски и Осимхен.
Все поединки будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Там посмотреть матчи вживую можно в подписках "Максимальная" и "Спорт". Также трансляция будет доступна пользователям Volia TV посредством каналов "MEGOGO Футбол".
Список матчей вторника в 1/8 финала Лиги чемпионов:
- "Арсенал" – "Порту", 22:00
- "Барселона" – "Наполи", 22:00
К слову, ранее вспомнили появление термина "Неверкузен" относительно "Байера" в чемпионской гонке Бундеслиги.
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