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Продовження Ліги чемпіонів 1 листопада: повний розклад матчів вівторка

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Європа, Вівторок 01 листопада 2022 11:15
Продовження Ліги чемпіонів 1 листопада: повний розклад матчів вівторка Фото: Генріх Мхітарян вдруге зустрінеться з Йозуа Кімміхом (facebook.com/Inter)
Автор: Антон Федорців

Вісьмома матчами у вівторок розпочнеться фінальний тур групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Перший ігровий день вирішального туру основної сітки Кубка чемпіонів розпочнеться двома матчами групи B о 19:45. Заочно за місце в плей-офф Ліги Європи боротимуться леверкузенський "Байєр" (вдома проти "Брюгге") та мадридський "Атлетіко" (у гостях проти "Порту").

Центральний матч вечора відбудеться у Мюнхені о 22:00. Там "Баварія" прийме міланський "Інтер", разом із яким гарантувала собі місце в 1/8 фіналу. Натомість "Барселона" гратиме за престиж проти "Вікторії" з Пльзеня. Битва лідерів відбудеться у квартеті A – англійський "Ліверпуль" прийме італійський "Наполі".

Найцікавіша ситуація склалася у групі D. Там усі 4 команди претендують на вихід у плей-офф, місце в Лізі Європи та остаточний виліт із єврокубків. Гарантією для виходу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів стануть перемоги: "Марсель" прийме лондонський "Тоттенхем", а "Спортінг" у Лісабоні зустрінеться з франкфуртським "Айнтрахтом".

Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO. Трансляції доступні в передплаті "Максимальна" та на платформі Volia TV.

Перелік матчів вівторка в 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів:

  • "Байєр" – "Брюгге", 19:45
  • "Порту" – "Атлетіко", 19:45
  • "Баварія" – "Інтер", 22:00
  • "Ліверпуль" – "Наполі", 22:00
  • "Марсель" – "Тоттенхем", 22:00
  • "Вікторія" Пльзень – "Барселона", 22:00
  • "Рейнджерс" – "Аякс", 22:00
  • "Спортінг" – "Айнтрахт", 22:00

Продовження Ліги чемпіонів 1 листопада: повний розклад матчів вівторка

Раніше "Шахтар" прибув до Варшави на останній матч групового етапу турніру. До поєдинку проти РБ "Лейпциг" готуватимуться 27 виконавців. Під питанням участь Коноплі, Очеретька та Зубкова.

До слова, напередодні УАФ анонсувала звернення до ФІФА щодо дискваліфікації збірної Ірану з ЧС-2022.

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