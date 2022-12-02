Продовження ЧС-2022: розклад матчів групового етапу Мундіалю 2 грудня

На 2 грудня запланували чотири матчі в групах G і H. Наразі шість збірних претендують на два місця в плей-офф, а збірні Бразилії та Португалії вибороли право зіграти в 1/8 фіналу достроково.

О 17:00 національні команди Гани та Уругваю розпочнуть поєдинок у Вакрі. У паралельному матчі квартету португальська збірна зустрінеться з Південною Кореєю. Перед фінальним туром африканці мають найкращі шанси на успіх (3 очки), а представники Південної Америки та Азії (по балу) зобов'язані перемагати.

Натомість о 21 годині імовірно другий склад збірної Бразилії протистоятиме Камеруну в Лусаїлі. Африканській команді треба лише перемагати та сподіватися на прийнятний рахунок в іншому матчі. У катарській столиці зійдуться Швейцарія (3 очки) та збірна Сербії (1 пункт).

"Суспільне" та MEGOGO транслюють матчі наживо та в записі. Трансляції будуть доступні на регіональних телеканалах (наприклад, "Суспільне Київ") і платформі "Суспільне Спорт". В ефірі "Радіо Промінь" ітимуть радіотрансляції матчів.

Перелік матчів 2 грудня на чемпіонаті світу-2022: