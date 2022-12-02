Продолжение ЧМ-2022: расписание матчей группового этапа Мундиаля 2 декабря

На 2 декабря запланировали четыре матча в группах G и H. В настоящее время шесть сборных претендуют на два места в плей-офф, а сборные Бразилии и Португалии завоевали право сыграть в 1/8 финала досрочно.

В 17:00 национальные команды Ганы и Уругвая начнут поединок в Вакре. В параллельном матче квартета португальская сборная встретится с Южной Кореей. Перед финальным туром у африканцев шансы на успех получше (3 очка), а представители Южной Америки и Азии (по баллу) обязаны побеждать.

В 21 час предположительно второй состав сборной Бразилии будет противостоять Камеруну в Лусаиле. Африканской команде нужно побеждать и надеяться на приемлемый счет в другом матче. В катарской столице сойдутся Швейцария (3 очка) и сборная Сербии (1 пункт).

"Суспильне" и MEGOGO транслируют матчи в прямом эфире и в записи. Трансляции будут доступны на региональных телеканалах (например, "Суспильне Киев") и платформе "Суспильне Спорт". В эфире "Радио Проминь" будут идти радиотрансляции матчей.

Список матчей 2 декабря на чемпионате мира-2022: