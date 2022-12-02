RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Продолжение ЧМ-2022: расписание матчей группового этапа Мундиаля 2 декабря

Фото: Корейцы и уругвайцы по-прежнему претендуют на плей-офф Кубка мира (facebook.com/aufoficial)
Автор: Антон Федорцив

Последние два квартета основного раунда чемпионата мира-2022 в Катаре в пятницу выяснят судьбу путевок в 1/8 финала соревнований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

На 2 декабря запланировали четыре матча в группах G и H. В настоящее время шесть сборных претендуют на два места в плей-офф, а сборные Бразилии и Португалии завоевали право сыграть в 1/8 финала досрочно.

В 17:00 национальные команды Ганы и Уругвая начнут поединок в Вакре. В параллельном матче квартета португальская сборная встретится с Южной Кореей. Перед финальным туром у африканцев шансы на успех получше (3 очка), а представители Южной Америки и Азии (по баллу) обязаны побеждать.

В 21 час предположительно второй состав сборной Бразилии будет противостоять Камеруну в Лусаиле. Африканской команде нужно побеждать и надеяться на приемлемый счет в другом матче. В катарской столице сойдутся Швейцария (3 очка) и сборная Сербии (1 пункт).

"Суспильне" и MEGOGO транслируют матчи в прямом эфире и в записи. Трансляции будут доступны на региональных телеканалах (например, "Суспильне Киев") и платформе "Суспильне Спорт". В эфире "Радио Проминь" будут идти радиотрансляции матчей.

Список матчей 2 декабря на чемпионате мира-2022:

  • Гана – Уругвай, 2 декабря, 17:00
  • Республика Корея – Португалия, 2 декабря, 17:00
  • Камерун – Бразилия, 2 декабря, 21:00
  • Сербия – Швейцария, 2 декабря, 21:00

К слову, накануне сборная Марокко неожиданно победила в группе F катарского Мундиаля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат мираПортугалияЧМ-2022Сборная Бразилии