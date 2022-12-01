Продовження ЧС-2022: розклад матчів групового етапу Мундіалю 1 грудня

Програма третього туру основної сітки Кубка світу в Катарі в четвер продовжиться поєдинками в наступних двох групах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Організатори чемпіонату світу-2022 запланували на 1 грудня чотири матчі. Боротьбу за три путівки в 1/8 фіналу турніру поведуть 7 збірних. Канада втратила шанси на плей-офф достроково.

Саме "кленові листки" вийдуть о 17:00 проти збірної Марокко. У паралельному поєдинку квартету F зустрінуться призери ЧС-2018 – національні команди Хорватії та Бельгії. Балканцям підійде нічия, а "червоні дияволи" зобов'язані перемагати.

О 21:00 розпочнуться баталії в групі E. Збірна Німеччини намагатиметься вперше перемогти на цьогорічному Мундіалі в протистоянні з Коста-Рикою. Натомість у катарській столиці національна команда Японії та збірна Іспанії розіграють титул переможця квартету.

"Суспільне" та MEGOGO транслюють матчі наживо та в записі. Трансляції будуть доступні на регіональних телеканалах (наприклад, "Суспільне Київ") і платформі "Суспільне Спорт". В ефірі "Радіо Промінь" ітимуть радіотрансляції матчів.

Перелік матчів 1 грудня на чемпіонаті світу-2022: