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Продовження ЧС-2022: розклад матчів групового етапу 27 листопада

Фото: Збірна Іспанії може достроково вийти в плей-офф (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорців

Другий тур групового етапу чемпіонату світу-2022 у Катарі в неділю продовжиться матчами ще двох квартетів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Організатори запланували на 27 листопада чотири матчі. Боротьбу за путівки в плей-офф Мундіалю продовжать команди груп E і F.

Двобій збірних Японії та Коста-Рики розпочнеться о 12:00 за київським часом. На дві години пізніше пролунає стартовий свисток у протистоянні національних команд Бельгії та Марокко. О 18-й футбольний вечір відкриють хорватська та канадська команди. Центральний матч дня між Іспанією і Німеччиною призначений на 21:00.

"Суспільне" та MEGOGO транслюють матчі наживо та в записі. Трансляції будуть доступні на регіональних телеканалах (наприклад, "Суспільне Київ") і платформі "Суспільне Спорт". В ефірі "Радіо Промінь" ітимуть радіотрансляції матчів.

Перелік матчів 27 листопада на чемпіонаті світу-2022:

  • Японія – Коста-Рика, 27 листопада, 12:00
  • Бельгія – Марокко, 27 листопада, 15:00
  • Хорватія – Канада, 27 листопада, 18:00
  • Іспанія – Німеччина, 27 листопада, 21:00

До слова, напередодні збірна Франції першою оформила путівку в 1/8 фіналу Мундіалю.

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Чемпіонат світуЧМ-2022