Продовження автоматичне? Які пільги можна не переоформлювати під час війни

Після введення на території України правового режиму воєнного стану, урядом було схвалено низку рішень, які продовжили дію певних соціальних пільг, статусів та документів. З метою забезпечення прав громадян під час війни.
Про це у коментарі РБК-Україна розповіла адвокат Адвокатського об'єднання "Актум" Єлизавета Коробейнікова.
За словами експерта, відповідно до запроваджених змін, на весь термін дії воєнного стану на території України та шести місяців після його припинення/скасування було продовжено строк дії:
"Так, якщо термін встановленої інвалідності скінчився під час дії воєнного стану, то така інвалідність продовжується автоматично без переогляду до кінця дії воєнного стану та 6 місяців після його припинення/скасування", - пояснила адвокат.
Вона уточнила, що ці положення регламентуються постановою Кабміну №390 від 30.03.2022 р. "Про внесення до деяких постанов КМУ змін щодо строку повторного огляду осіб з інвалідністю та продовження строку дії деяких медичних документів в умовах воєнного стану".
"Автоматично також має бути продовжена на цей період виплата пенсії по інвалідності такій особі", - зауважила Коробейнікова.
Крім цього, за її словами, особи з інвалідністю мають можливість отримувати - відповідно до індивідуальної програми реабілітації та без проходження повторного огляду лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) чи медико-соціальної експертної комісії (МСЕК/експертної команди):
Насамкінець Коробейнікова нагадала, що з 1 січня 2025 року в Україні:
У зв'язку з цим строк інвалідності для повнолітніх осіб, які мали пройти повторний огляд з 1 січня 2025 року, але не пройшли його своєчасно, автоматично продовжено до 30 червня 2025 року.
"Проте, під час взаємодії з державними органами може, виникати потреба документально підтвердити цей факт", - зазначила адвокат.
Для цього, за її словами, потрібно:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що деякі військовозобов'язані з обмеженою придатністю повинні повторно пройти військово-лікарську комісію (ВЛК). Для цього в українців залишилось менш ніж три тижні.
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