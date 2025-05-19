Продление автоматическое? Какие льготы можно не переоформлять во время войны

После введения на территории Украины правового режима военного положения, правительством был принят ряд решений, которые продлили действие определенных социальных льгот, статусов и документов. С целью обеспечения прав граждан во время войны.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат Адвокатского объединения "Актум" Елизавета Коробейникова.
По словам эксперта, в соответствии с введенными изменениями, на весь срок действия военного положения на территории Украины и шести месяцев после его прекращения/отмены был продлен срок действия:
"Так, если срок установленной инвалидности закончился во время действия военного положения, то такая инвалидность продлевается автоматически без переосвидетельствования до конца действия военного положения и 6 месяцев после его прекращения/отмены", - объяснила адвокат.
Она уточнила, что эти положения регламентируются постановлением Кабмина №390 от 30.03.2022 г. "О внесении в некоторые постановления КМУ изменений относительно срока повторного осмотра лиц с инвалидностью и продления срока действия некоторых медицинских документов в условиях военного положения".
"Автоматически также должна быть продлена на этот период выплата пенсии по инвалидности такому лицу", - отметила Коробейникова.
Кроме этого, по ее словам, лица с инвалидностью имеют возможность получать - в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и без прохождения повторного осмотра врачебно-консультативной комиссии (ВКК) или медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК/экспертной команды):
В заключение Коробейникова напомнила, что с 1 января 2025 года в Украине:
В связи с этим срок инвалидности для совершеннолетних лиц, которые должны были пройти повторный осмотр с 1 января 2025 года, но не прошли его своевременно, автоматически продлен до 30 июня 2025 года.
"Однако, при взаимодействии с государственными органами, может возникать потребность документально подтвердить этот факт", - отметила адвокат.
Для этого, по ее словам, нужно:
Напомним, ранее мы рассказывали, что некоторые военнообязанные с ограниченной пригодностью должны повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК). Для этого у украинцев осталось менее трех недель.
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