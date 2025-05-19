Продление автоматическое? Какие льготы можно не переоформлять во время войны

Какие льготы и документы можно не переоформлять во время войны

По словам эксперта, в соответствии с введенными изменениями, на весь срок действия военного положения на территории Украины и шести месяцев после его прекращения/отмены был продлен срок действия:

инвалидности;

процентов потери трудоспособности;

индивидуальной программы реабилитации лица с инвалидностью.

"Так, если срок установленной инвалидности закончился во время действия военного положения, то такая инвалидность продлевается автоматически без переосвидетельствования до конца действия военного положения и 6 месяцев после его прекращения/отмены", - объяснила адвокат.

Она уточнила, что эти положения регламентируются постановлением Кабмина №390 от 30.03.2022 г. "О внесении в некоторые постановления КМУ изменений относительно срока повторного осмотра лиц с инвалидностью и продления срока действия некоторых медицинских документов в условиях военного положения".

"Автоматически также должна быть продлена на этот период выплата пенсии по инвалидности такому лицу", - отметила Коробейникова.

Кроме этого, по ее словам, лица с инвалидностью имеют возможность получать - в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и без прохождения повторного осмотра врачебно-консультативной комиссии (ВКК) или медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК/экспертной команды):

социальные выплаты;

реабилитационные услуги;

вспомогательные изделия;

образовательные услуги;

другие соответствующие льготы.

В заключение Коробейникова напомнила, что с 1 января 2025 года в Украине:

были ликвидированы медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК);

была внедрена оценка повседневного функционирования лица экспертными командами.

В связи с этим срок инвалидности для совершеннолетних лиц, которые должны были пройти повторный осмотр с 1 января 2025 года, но не прошли его своевременно, автоматически продлен до 30 июня 2025 года.

"Однако, при взаимодействии с государственными органами, может возникать потребность документально подтвердить этот факт", - отметила адвокат.

Для этого, по ее словам, нужно: