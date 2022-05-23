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Продовольственный кризис в мире почувствуют уже в июле, - министр агрополитики Украины

Фото: министр аграрной политики Николай Сольский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Уже в середине июля мир начнет остро ощущать продовольственный кризис, спровоцированный войной России против Украины. Через два месяца все увидят, что зерна из Украины нет и альтернативы в мире особой не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского в интервью "Голосу Америки".

"Мы не вывезли еще 5 млн тонн пшеницы, которые планировали вывести. Точно планировали вывезти, как минимум, 10-15 млн тонн пшеницы этого урожая. Мы не сможем засеять в том объеме, в котором хотели на следующий год", - сказал он.

По его словам, это почувствуют все рынки. "Я думаю, что мир начнет остро это чувствовать где-то в середине июля, потому что многие страны Северной Африки, арабских стран, стран Юго-Восточной Азии до сих пор потребляют то, что закупили раньше, те резервы, которые сформированы. У них еще есть деньги что-то дотировать, то удешевить. Но они все ждут нового урожая. Как и в любой ситуации, каждый надеется на лучшее. Мол, как-то само решится. А ведь мы понимаем, что именно не решится", - подчеркнул Сольский.

Министр убежден, ровно через два месяца все увидят, что зерна из Украины нет и альтернативы в мире особой не будет. "Это как с нефтью - невозможно резко, за месяц, нарастить объемы. Например, все северное полушарие уже прошло посевную. Американский и канадский фермеры уже засеяли все кукурузой, соей и чем-то другим. Они не будут переориентироваться на август на другие культуры", - добавил Сольский.

Министр прогнозирует, что такой ценовой цугцванг начнется именно в июле и много стран поймут, что, несмотря на то, как далеко они расположены от нас, от линии фронта с Россией, они все равно платят за эту войну. "И это поймет любая страна и любой начальник на Филиппинах, в Индонезии в любой африканской стране, что они вместе со своими людьми каждый день доплачивают за эту войну, которую развязала Россия", - сказал он.

Напомним, Украина в ООН заявила, что Россия, развязав войну, нанесла удар по глобальной продовольственной безопасности. Экспорт украинской продукции почти остановился из-за блокирования Россией портов на Черном море.

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Министерство аграрной политики