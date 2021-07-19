ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Продолжительность жизни украинцев не выросла за 30 лет. Названа причина

Новина українською →
Киев, Понедельник 19 июля 2021 12:17
Продолжительность жизни украинцев не выросла за 30 лет. Названа причина Фото: социолог Элла Либанова (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич

За последние 30 лет продолжительность жизни украинцев не выросла. Резервы снижения смертности, связанные с обществом и государством, уже исчерпаны.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала директор Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАН Украины Элла Либанова.

По ее словам, если сравнивать с началом 1990-х, то продолжительность жизни в Украине какая была, такая и есть; 67 лет у мужчин, 77 лет у женщин.

"Вообще, если по сравнению с 1960-м годом, средняя продолжительность жизни в мире в целом выросла на 19,7 года при рождении мужчин и на 20,5 года при рождении женщин, а, например, в Швейцарии - на 13,3 и 11,5 года соответственно, то в Украине - всего на 1,3 и 5,9", - отметила Либанова.

Она подчеркнула, что разницы за 30 лет нет, поскольку продолжительность жизни - очень инерционный показатель, и уже в 1960 году Украина была среди мировых лидеров по нему. То есть уже были почти полностью реализованы резервы снижения смертности такие как вакцинация, медицина, и так далее.

При этом Либанова отмечает, что дальнейший прогресс требует индивидуальных действий, то есть массовый спорт и здоровый образ жизни могут сказаться на росте продолжительности жизни.

Напомним, ранее сообщалось, что пандемия COVID-19 в прошлом году снизила ожидаемую продолжительность жизни в подавляющем большинстве стран Евросоюза.

Читайте РБК-Украина в Google News
статистика продолжительность жизни социология
NEWS
В Украине 182 новых случая коронавируса
В Украине 182 новых случая коронавируса
DAILY
Элла Либанова: Нас должно быть не больше, мы должны жить дольше и лучше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Элла Либанова: Нас должно быть не больше, мы должны жить дольше и лучше