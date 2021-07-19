Тривалість життя українців не зросла за 30 років. Названо причину

За останні 30 років тривалість життя українців не зросла. Резерви зниження смертності, пов'язані з суспільством і державою, вже вичерпані.

За її словами, якщо порівнювати з початком 1990-х, то тривалість життя в Україні яка була, така і є; 67 років у чоловіків, 77 років у жінок.

"Взагалі, якщо в порівнянні з 1960-м роком, середня тривалість життя в світі в цілому зросла на 19,7 роки при народженні чоловіків і на 20,5 роки при народженні жінок, а, наприклад, у Швейцарії - на 13,3 і 11,5 роки відповідно, то в Україні - всього на 1,3 і 5,9", - зазначила Лібанова.

Вона підкреслила, що різниці за 30 років немає, оскільки тривалість життя - дуже інерційний показник, і вже в 1960 році Україна була серед світових лідерів за ним. Тобто вже були майже повністю реалізовані резерви зниження смертності такі як вакцинація, медицина, і так далі.

При цьому Лібанова зазначає, що подальший прогрес вимагає індивідуальних дій, тобто масовий спорт і здоровий спосіб життя можуть позначитися на зростанні тривалості життя.