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Тривалість життя українців не зросла за 30 років. Названо причину

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Київ, Понеділок 19 липня 2021 12:17
Тривалість життя українців не зросла за 30 років. Названо причину Фото: соціолог Елла Лібанова (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч

За останні 30 років тривалість життя українців не зросла. Резерви зниження смертності, пов'язані з суспільством і державою, вже вичерпані.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла директор Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України Елла Лібанова.

За її словами, якщо порівнювати з початком 1990-х, то тривалість життя в Україні яка була, така і є; 67 років у чоловіків, 77 років у жінок.

"Взагалі, якщо в порівнянні з 1960-м роком, середня тривалість життя в світі в цілому зросла на 19,7 роки при народженні чоловіків і на 20,5 роки при народженні жінок, а, наприклад, у Швейцарії - на 13,3 і 11,5 роки відповідно, то в Україні - всього на 1,3 і 5,9", - зазначила Лібанова.

Вона підкреслила, що різниці за 30 років немає, оскільки тривалість життя - дуже інерційний показник, і вже в 1960 році Україна була серед світових лідерів за ним. Тобто вже були майже повністю реалізовані резерви зниження смертності такі як вакцинація, медицина, і так далі.

При цьому Лібанова зазначає, що подальший прогрес вимагає індивідуальних дій, тобто масовий спорт і здоровий спосіб життя можуть позначитися на зростанні тривалості життя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пандемія COVID-19 в минулому році знизила очікувану тривалість життя у переважній більшості країн Євросоюзу.

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