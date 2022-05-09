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Продолжим укреплять Украину и усиливать страдания Путина, - Байден

Джо Байден (Фото: nbcnews.com)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты продолжат укреплять Украину и в дальнейшем. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента США.

"Сегодня я говорил с лидерами стран "Большой семерки" и президентом Зеленским о нашем непоколебимом единстве и стремлении продолжать укреплять Украину и усиливать страдания Путина", - заявил Байден.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский присоединится в режиме видеоконференции к встрече лидеров G7 8 мая. Также перед встречей Байден и Трюдо обсудили дальнейшую поддержку Украины. Речь идет о военной и экономической поддержке.

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Джозеф БайденВторжение России в Украину