RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Продовжимо зміцнювати Україну і посилювати страждання Путіна, - Байден

Джо Байден (Фото: nbcnews.com)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати продовжать зміцнювати Україну і надалі. Про це заявив президент США Джо Байден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента США.

"Сьогодні я говорив з лідерами країн "Великої сімки" і президентом Зеленським про нашу непохитну єдність і прагнення продовжувати зміцнювати Україну і посилювати страждання Путіна", - заявив Байден.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський приєднається в режимі відеоконференції до зустрічі лідерів G7 8 травня. Також перед зустріччю Байден і Трюдо обговорили подальшу підтримку України. Йдеться про військову та економічну підтримку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф БайденВторгнення Росії до України