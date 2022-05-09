Продовжимо зміцнювати Україну і посилювати страждання Путіна, - Байден

Сполучені Штати продовжать зміцнювати Україну і надалі. Про це заявив президент США Джо Байден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента США.

"Сьогодні я говорив з лідерами країн "Великої сімки" і президентом Зеленським про нашу непохитну єдність і прагнення продовжувати зміцнювати Україну і посилювати страждання Путіна", - заявив Байден.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський приєднається в режимі відеоконференції до зустрічі лідерів G7 8 травня. Також перед зустріччю Байден і Трюдо обговорили подальшу підтримку України. Йдеться про військову та економічну підтримку.

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