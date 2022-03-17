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Продолжим делать все, чтобы вывезти как можно больше людей из Мариуполя, - мэр

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Мариуполь, Четверг 17 марта 2022 02:39
Продолжим делать все, чтобы вывезти как можно больше людей из Мариуполя, - мэр Фото: мэр Мариуполя Вадим Бойченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал о сложной ситуации с эвакуацией местных жителей и продолжающихся атаках российских оккупантов на город в осаде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение городского головы на Telegram Мариупольского горсовета.

Он отметил, что за два дня 6,5 тысячи частных автомобилей выехали из Мариуполя, который находится в блокаде.

Бойченко рассказал, что последние 5 дней делалось все, чтобы колона транспорта с гуманитарным грузом и автобусами въехала в Мариуполь.

Хотя режима "тишины" так и не было, частный транспорт начали выпускать из города. Мариупольцы поехали под обстрелами, в том числе из "Градов" и ракетными ударами.

Некоторых жителей Мариуполя, которые смогли добраться до города Бердянск, но поехать дальше не смогли по разным причинам - удалось забрать автобусами.

Часть мариупольцев вывезли в Запорожье, где людям предоставляют необходимую первую помощь.

Также мэр рассказал, что в среду, 16 марта, российские оккупанты бомбили и уничтожили Драматический театр, где укрывались более тысячи человек. Этот циничный удар врагу никогда не будет прощен, подчеркнул он.

"Будем продолжать делать все, чтобы вывезти как можно больше людей из Мариуполя", - сказал Бойченко.

Видео: мэр Мариуполя высказался о ситуации с эвакуацией и обстрелах города российскими оккупантами

Ранее министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещу рассказала, что из Мариуполя удалось эвакуировать более 6 тысяч человек, но нашу колонну с продовольствием и автобусами для эвакуации войска РФ так и не пропустили.

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Мариуполь эвакуация Вадим Бойченко Война России против Украины
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