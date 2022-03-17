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Продовжимо робити все, щоб вивезти якомога більше людей з Маріуполя, - мер

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Маріуполь, Четвер 17 березня 2022 02:39
Продовжимо робити все, щоб вивезти якомога більше людей з Маріуполя, - мер Фото: мер Маріуполя Вадим Бойченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів про складну ситуацію з евакуацією місцевих жителів і триваючі атаки російських окупантів на місто в облозі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення міського голови на Telegram Маріупольської міськради.

Він зазначив, що за два дні 6,5 тисячі приватних автомобілів виїхали з Маріуполя, який знаходиться в блокаді.

Бойченко розповів, що останні 5 днів робилося все, щоб колона транспорту з гуманітарним вантажем і автобусами в'їхала в Маріуполь.

Хоча режиму "тиші" так і не було, приватний транспорт почали випускати з міста. Маріупольці поїхали під обстрілами, в тому числі з "Градів" і ракетними ударами.

Деяких жителів Маріуполя, які змогли дістатися до міста Бердянськ, але поїхати далі не змогли з різних причин - вдалося забрати автобусами.

Частину маріупольців вивезли до Запоріжжя, де людям надають необхідну першу допомогу.

Також мер розповів, що в середу, 16 березня, російські окупанти бомбили та знищили Драматичний театр, де укривалася понад тисяча людей. Цей цинічний удар ворогові ніколи не буде прощено, наголосив він.

"Будемо продовжувати робити все, щоб вивезти якомога більше людей з Маріуполя", - сказав Бойченко.

Відео: мер Маріуполя висловився про ситуацію з евакуацією та обстріли міста російськими окупантами

Раніше міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещу розповіла, що з Маріуполя вдалося евакуювати понад 6 тисяч людей, але нашу колону з продовольством і автобусами для евакуації війська РФ так і не пропустили.

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Маріуполь евакуація Вадим Бойченко Війна Росії проти України
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