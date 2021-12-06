"Продолжение истерики": у Путина отреагировали на возможные санкции США

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

"Это не новости, а продолжение информационной истерики, которую мы в эти дни наблюдаем в СМИ", - цитирует агентство ответ Пескова на вопрос о том, как могут сказаться на предстоящих 7 декабря переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена сообщения СМИ о подготовке американской стороной нового пакета санкций.

Напомним, ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил о разработанном США "чертовски агрессивном пакете" санкций против России в случае вторжения в Украину.

Отметим, что о разработке жестких санкций против России в Вашингтоне заявили в преддверии переговоров Байдена и Путина. Виртуальная встреча президентов состоится уже завтра, 7 декабря. Ожидается, что американский лидер попытается отговорить Путина от вторжения в Украину.