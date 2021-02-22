Продолжение экспортных пошлин на металлолом защитит предприятия от дефицита сырья, - эксперт

"Мы считаем, что государство тоже должно защитить наши предприятия. Одна из антикризисных мер - это сохранение экспортной пошлины на металлолом. Наше предприятие выступает за пролонгацию пошлины на уровне 58 евро на следующие 10 лет", - сказал Чередниченко.

Он подчеркнул: на сегодняшний день большинство развитых стран защищают своего национального производителя, чтобы помочь ему выжить в условиях кризиса. По его мнению, Украина также должна это сделать, чтобы спасти промышленность от банкротства и сохранить тысячи рабочих мест.

В частности, пролонгация действия экспортной пошлины на металлолом позволит стабильно работать металлургическим предприятиям, ведь они будут иметь достаточно сырья.

"Я представляю интересы "Днепроспецсталь", город Запорожье. Это градообразующее предприятие, на котором работает сегодня более чем 5 тысяч работников. Это одно из самых крупных электрометаллургических предприятий в Украине. Основной вид нашей продукции как сырье - это металлолом. Есть металлолом, от этого зависит, работает наше предприятие, будет ли оно работать", - пояснил Чередниченко.