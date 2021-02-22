Продовження експортних мит на металобрухт захистить підприємства від дефіциту сировини, - експерт

"Ми вважаємо, що держава теж має захистити наші підприємства. Один з антикризових заходів - це збереження експортного мита на металобрухт. Наше підприємство виступає за пролонгацію мита на рівні 58 євро на наступні 10 років", - сказав Чередниченко.

Він наголосив: на сьогодні більшість розвинутих країн захищають свого національного виробника, щоб допомогти йому вижити в умовах кризи. На його думку, Україна також має це зробити, щоб врятувати промисловість від банкрутства і зберегти тисячі робочих місць.

Зокрема, пролонгація дії експортного мита на металобрухт дозволить стабільно працювати металургійним підприємствам, адже вони матимуть достатньо сировини.

"Я представляю інтереси "Дніпроспецсталь", місто Запоріжжя. Це містоутворююче підприємство, на якому працює сьогодні більше ніж 5 тисяч працівників. Це одне з найбільших електрометалургійних підприємств в Україні. Основний вид нашої продукції як сировина - це металобрухт. Чи є металобрухт, від цього залежить, чи працює наше підприємство, чи буде воно працювати", - пояснив Чередниченко.

