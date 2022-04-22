Относительно гарантий безопасности Украины еще продолжаются переговоры с партнерами, - Подоляк

"В отношении потенциальных стран-гарантерів безопасности Украины: на уровне политических советников идут консультации со странами, которые заявили, что они согласны обсуждать те гарантии, которые они могут взять на себя. Безусловно, там будут разные пакетные гарантии. Для нас важны поставки оружия, закрытие неба, военные консультации и средства для быстрой закупки дополнительного вооружения. Я думаю, что эти вопросы в течение недели максимум могут быть завершены", - заявил Подоляк в эфире национального телемарафона в пятницу.

Как сообщалось, советники лидеров 7 стран, среди которых США, Великобритания, Турция, Польша, Германия, Франция и Израиль уже выразили готовность обсуждать список гарантий безопасности для Украины.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовность стать гарантами безопасности Украины демонстрируют также Великобритания, США, Италия и Турция, но окончательного ответа еще ни от кого нет.