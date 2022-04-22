Россию изгнали из Организации американских государств. Она была там наблюдателем
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поблагодарил коллег из Гватемалы и Антигуа и Барбуды за инициативу по лишению России статуса наблюдателя в Организации американских государств (ОАГ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter дипломата.
Совет ОАГ приостановил статус наблюдателя для РФ. Проект решения, инициированный Гватемалой и Антигуа и Барбудой, поддержали 25 государств, 8 – воздержались. Ни один из членов организации не проголосовал "против".
"Благодарен министрам иностранных дел Гватемалы Марио Адольфо Букаро Флоресу и Антигуа и Барбуды Э. П. Чету Грину за инициирование исторического шага ОАГ приостановить статус постоянного наблюдателя России. Критически важно, чтобы государства Западного полушария были солидарны с Украиной", – написал Кулеба.
Организация американских государств таким решением отреагировала на развязывание РФ войны против Украины. Пересмотр статуса в организации возможен только после вывода российских войск. Кроме того, ОАГ предложила приостановить статус постоянного члена Совбеза ООН для России.
With 25 votes in favor, 0 against, 8 abstentions, and 1 absent, the Permanent Council approves the resolution “Suspension of the Status of the Russian Federation as a Permanent Observer of the Organization of American States”— OAS (@OAS_official) April 21, 2022
Напомним, что генсек ООН Гутерриш встретится с Путиным в Москве 26 апреля.
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