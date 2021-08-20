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Продолжаются переговоры с Apple, чтобы Siri заговорила на украинском, - Федоров

Автор: Инна Собора

Украина ведет переговоры с Apple для работы на территории нашей страны. Обсуждается вопрос того, чтобы голосовой помощник Siri заговорил на украинском.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Gazeta.ua вицепремьер-министра - министр цифровой трансформации Михаила Федорова.

По его словам, Siri украинской появится "скоро".

"Надеюсь, скоро. Мы общаемся с компанией-производителем, чтобы Apple работал в Украине. Встречались в Лондоне, обсуждали и Siri на украинском языке. В коммуникации с пользователями и между собой слышим часто такой вопрос", - сказал министр.

Ранее американская IT-компания Apple разместила на своем сайте вакансию аналитика аннотаций со знанием украинского языка.

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AppleМихаил Федоров