Длились более двух часов. Байден и Путин завершили онлайн-переговоры

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден завершили свои переговоры по видеосвязи . Онлайн-саммит двух президентов длился более 2 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство " РИА Новости ".

В начале разговора Байден выразил надежду, что на следующем саммите "Большой двадцатки" он сможет провести очную встречу с Путиным.

Пока неизвестно, о чем точно говорили и к чему договорились Байден и Путин. В ближайшее время пресс-секретари Белого дома и Кремля планируют провести встречу с журналистами, чтобы проинформировать о результатах сегодняшних переговоров.

Как анонсировалось Россией и США, президенты Путин и Байден, прежде всего, планировали обсудить обострение ситуации вокруг Украины, в частности, угрозу российского полномасштабного вторжения. Кроме того, планировалось обсудить кибербезопасность и другие вопросы.