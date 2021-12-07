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Длились более двух часов. Байден и Путин завершили онлайн-переговоры

Автор: Дмитрий Левицкий

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден завершили свои переговоры по видеосвязи. Онлайн-саммит двух президентов длился более 2 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство "РИА Новости".

В начале разговора Байден выразил надежду, что на следующем саммите "Большой двадцатки" он сможет провести очную встречу с Путиным.

Пока неизвестно, о чем точно говорили и к чему договорились Байден и Путин. В ближайшее время пресс-секретари Белого дома и Кремля планируют провести встречу с журналистами, чтобы проинформировать о результатах сегодняшних переговоров.

Как анонсировалось Россией и США, президенты Путин и Байден, прежде всего, планировали обсудить обострение ситуации вокруг Украины, в частности, угрозу российского полномасштабного вторжения. Кроме того, планировалось обсудить кибербезопасность и другие вопросы.

Напомним, ожидается, что президент США обсудит итоги разговора с Путиным со своими европейскими партнерами.

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Владимир ПутинДжозеф Байден